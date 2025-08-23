PL para proteger crianças deixa dúvidas sobre órgão fiscalizador

A aprovação do projeto de lei que prevê a proteção de crianças e adolescentes em ambiente digital, na noite de quarta-feira (20), marca um avanço na discussão sobre segurança online e conseguiu unir a oposição, mas ainda deve demorar a mostrar efeitos e deixa dúvidas sobre a fiscalização, segundo especialistas na área.

Como o PL 2628/22 sofreu alterações na Câmara, ainda vai retornar ao Senado e, caso aprovado, passa para a sanção do presidente Lula (PT). As regras entrarão em vigor após um ano da sanção.

O projeto determina que empresas adotem medidas para prevenir e diminuir o acesso e a exposição de crianças e adolescentes a conteúdos nocivos. Na Câmara, uma das novidades é que a fiscalização e sanção sejam feitas por uma entidade autônoma, que será responsável por zelar, editar regulamentos e procedimentos e fiscalizar cumprimento da nova legislação.