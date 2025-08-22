Brasileiro relata caos em estádio argentino

O influenciador e tipster João Henrique, conhecido como "BruxoTips", detalhou ao UOL o drama vivido em Avellaneda, na Argentina, durante Independiente x Universidad de Chile - o jogo foi cancelado por cenas lamentáveis nas arquibancadas, que culminou com 90 detidos e mais de dez feridos. O brasileiro e membros de sua equipe estavam no local, mas em um setor destinado aos mandantes e que não foi alvo de confusão.

Posicionamento das torcidas. "O negócio já começou errado: nunca vi a torcida visitante ficar em cima da local, ainda mais a organizada. Quando cheguei, vi que daria merda."

Início da confusão. "A torcida da La U [Universidad de Chile] começou a tacar coisas lá de cima na direção dos argentinos. Foram eles que começaram tudo. Ai, pediram pra torcida da La U se retirar, mas alguns continuaram por lá."

Cenas lamentáveis. "Não havia nenhum policiamento ou segurança nas arquibancadas. Nada. Aí, a torcida do Independiente se juntou e invadiu o local dos visitantes - era só pular um portãozinho. Foi aí que a bagunça começou."

Incerteza sobre reinício. "A gente esperou muito tempo para acalmar tudo e a gente sair em segurança. Esperamos recomeçar o jogo, mas não recomeçava nunca e ninguém dava resposta no estádio ? só falavam no começo que o jogo atrasaria 20 minutos para voltar, mas passou quase uma hora e ninguém falou nada. Foi uma desorganização do caramba."

Saída tensa do estádio. "Andamos por uma rua e começamos a ouvir tiros. Foi uma correria. Retornamos e voltamos com todo mundo se empurrando. Ainda bem que não caí, porque seria pisoteado. Corremos por outra rua. Depois de caminhar uns 20 minutos, pegamos um táxi. A gente vem para cá para ver jogo e criar conteúdo, mas acaba passando por isso por falta de organização da Conmebol, da polícia argentina e também dos torcedores."

A confusão começou no final do primeiro tempo. Imagens mostraram torcedores dos dois times atirando pedras e outros objetos em direção aos rivais. Chilenos chegaram a colocar fogo nas arquibancadas do estádio Libertadores de América e uma bomba foi lançada na direção dos argentinos.

O sistema de som do estádio pediu a saída dos chilenos das arquibancadas para que o jogo recomeçasse ?eles não obedeceram. Os times voltaram a campo e o jogo foi reiniciado mesmo assim, mas acabou paralisado dois minutos depois.