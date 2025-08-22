ESPM abre inscrições para vestibular 2026
| Tempo de leitura: 4 min
A ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) está com as inscrições abertas para o vestibular 2026 até o dia 25 de novembro. Os candidatos poderão concorrer por três modalidades: vestibular tradicional, nota do Enem ou certificação internacional.
Ao todo, são oferecidas 1.257 vagas para ingresso no primeiro semestre, sendo 949 nos cursos localizados no campus de São Paulo e 308 no campus do Rio de Janeiro.
Na unidade de São Paulo, estarão disponíveis vagas nos cursos de: administração com linha de especialização em business, inovação e marketing; ciências sociais; cinema e audiovisual; comunicação social ? publicidade e propaganda; design; direito; jornalismo; relações internacionais e sistemas de informação.
Já na unidade do Rio de Janeiro, as vagas disponíveis são nos cursos de: administração com linha de especialização em business, inovação e marketing; cinema e audiovisual; comunicação social ? publicidade e propaganda; design e jornalismo.
Para os estudantes que utilizarem a nota do Enem ou certificação internacional, a taxa de inscrição será no valor de R$ 150. Já para os estudantes que realizarão o vestibular tradicional o valor será de R$ 300.
Em todos os casos do processo seletivo, os participantes que estudaram todo o ensino médio em escola pública ou que têm renda per capita familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio (R$ 2.277) e estudaram na rede privada terão direito a pagar o valor reduzido da taxa, que é de R$ 100.
Para utilizar o Enem no processo seletivo, o participante precisa usar as notas da edição de 2024. De acordo com o edital, o candidato deve ter "no mínimo, 580 pontos de média final, no exame do ano que apresentar, com uma nota mínima de 600 pontos na redação".
No caso da certificação internacional, a nota será baseada pelo IB (International Baccalaureate), Abitur, AP, BAC, DISG, MIZZOU e SAT, de acordo com os critérios apresentados no edital do vestibular.
Para os estudantes que utilizarem a nota do Enem ou da certificação internacional, as inscrições encerraram em 3 de outubro, com resultado divulgado em 10 de outubro.
No vestibular tradicional, o candidato passará por duas etapas. Na primeira, o estudante deve acessar o site oficial da instituição e escolher o curso desejado. Logo após, ele deve preencher o formulário com os dados solicitados, como CPF e email.
Logo após, o estudante passará pela fase de entrevistas. Neste momento, ele será entrevistado, por até 30 minutos, sobre o tema "proatividade e mentalidade empreendedora".
Para essa fase de entrevista, a ESPM recomenda usar o material de suporte. "As referências de livros, dossiês temáticos, artigos acadêmicos e vídeos que podem ajudar os candidatos a compreender o tema da entrevista, reconhecer as múltiplas leituras existentes sobre ele e selecionar argumentos que fundamentem o raciocínio que vai desenvolver, levando em conta as questões propostas", explica a instituição no edital.
Os seguintes livros e artigos são recomendados pela instituição:
- Livros
- "Soft Skills", de Lucedile Antunes
- "Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes", de Stephen R. Covey
- "The Entrepreneurial Mindset: Strategies for Continuously Creating Opportunity in an Age of Uncertainty", de Ian C. MacMillan e Rita Gunther McGrath
- "Exercendo Liderança: O papel central do líder, sua motivação, proatividade e equilíbrio emocional", de Pedro Mandelli e Antônio Loriggio
- Artigos
- Comportamento Proativo nas Organizações: o Efeito dos Valores Pessoais
- A Adoção da Pedagogia Empreendedora na Perspectiva de um Mundo VUCA
- Do You Have a Entrepreneurial Mindset?
- The Entrepreneurial Mindset: What Is It and How Do You Develop It?
- The Vital Difference Between an Entrepreneur and Entrepreneurship
Segunda etapa
Na segunda etapa, o participante deve realizar a prova presencial, que contará com 80 questões ?de língua portuguesa, matemática, inglês e humanidades e cultura geral contemporânea?, além da redação.
As provas acontecerão em duas datas. No dia 29 de novembro, somente para os candidatos do Rio de Janeiro. Já no dia 30 de novembro, além dos estudantes do Rio de Janeiro, os participantes das cidades de Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Goiânia, Recife, Ribeirão Preto, Salvador, Manaus (apenas disponível para estudar na ESPM São Paulo) farão a prova.
A prova será aplicada a partir das 10h da manhã, com o fechamento dos portões às 9h45, até às 15h.
No final, a nota do participante será composta por 25% da etapa de entrevista, 25% pela redação e 50% da prova objetiva. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 4 de dezembro.