ESPM abre inscrições para vestibular 2026

A ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) está com as inscrições abertas para o vestibular 2026 até o dia 25 de novembro. Os candidatos poderão concorrer por três modalidades: vestibular tradicional, nota do Enem ou certificação internacional.

Ao todo, são oferecidas 1.257 vagas para ingresso no primeiro semestre, sendo 949 nos cursos localizados no campus de São Paulo e 308 no campus do Rio de Janeiro.

Na unidade de São Paulo, estarão disponíveis vagas nos cursos de: administração com linha de especialização em business, inovação e marketing; ciências sociais; cinema e audiovisual; comunicação social ? publicidade e propaganda; design; direito; jornalismo; relações internacionais e sistemas de informação.