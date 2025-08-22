Tarcísio de Freitas lidera em SP, Paes no RJ e Moro no PR
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) lideram as disputas pelos governos de seus estados em 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (21). O instituto também aferiu intenções de voto em Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Goiás.
Em São Paulo, Tarcísio aparece com 43% das intenções de voto. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) tem 21%, a deputada federal Erika Hilton (PSOL) 8%, o ex-prefeito de Santo André e presidente estadual do PSDB, Paulo Serra, 3%, e o ex-presidenciável Felipe d?Avila (Novo), 2%. Brancos, nulos e os que dizem não votar somam 16%, e 7% estão indecisos.
No Rio de Janeiro, Paes lidera com 35%. Rodrigo Bacellar (União Brasil) aparece com 9%, Washington Reis (MDB) com 5%, Mônica Benício (PSOL) com 4% e Ítalo Marsili (sem partido) com 2%. Brancos e nulos chegam a 30%, e 15% não sabem.
No Paraná, Moro tem 38%. Paulo Eduardo Martins (Novo) registra 8%, Enio Verri (PT) 7% e Guto Silva (PSD) 6%. Brancos e nulos chegam a 28%, e 13% estão indecisos.
Em Minas Gerais, o senador Cleitinho (Republicanos) lidera com 28%. Alexandre Kalil (sem partido) aparece com 16%, Rodrigo Pacheco (PSD) com 9% e o vice-governador Mateus Simões (Novo) com 4%. Brancos e nulos somam 26%, e 17% não sabem.
Na Bahia, ACM Neto (União Brasil) tem 41%, seguido pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), com 34%. João Roma (PL) marca 4%, Kleber Rosa (PSOL) 2% e o ex-deputado federal José Aleluia 1%. Brancos e nulos chegam a 14%, e 4% não sabem.
Em Pernambuco, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), lidera com 55%. A governadora Raquel Lyra (PSD) aparece com 24%, Gilson Machado (PL) com 6% e Eduardo Moura (Novo) com 4%. Brancos e nulos são 7%, e 4% não sabem.
No Rio Grande do Sul, o deputado federal Tenente-Coronel Zucco (PL) aparece com 21%, Edegar Pretto (PT) com 20%, Gabriel Souza (MDB) com 11% e Felipe Camozzato (Novo) com 4%. Brancos e nulos somam 20%, e 19% não sabem.
Em Goiás, Daniel Vilela (MDB) tem 26%, Marconi Perillo (PSDB), 22%, Wilder Morais (PL), 10%, Adriana Accorsi (PT), 8%, e Telêmaco Brandão (Novo), 1%. Brancos e nulos somam 19%, e 14% não sabem.
O levantamento foi realizado de 13 a 17 de agosto, com 10.146 entrevistas presenciais. As margens de erro são de três pontos percentuais para todos os estados, exceto São Paulo, onde é de dois pontos. O estudo é financiado pela Genial Investimentos.
A maioria dos eleitores diz preferir que o próximo governador seja independente, não se aliando nem a Lula nem a Bolsonaro, com índices que chegam a 60% no Rio Grande do Sul e variam entre 54% e 59% em São Paulo, Minas, Rio, Paraná e Goiás. Em Pernambuco, há empate técnico entre independência (44%) e aliança com Lula (40%).
A Bahia (40%) também está entre os que mais defendem governadores alinhados ao petista. Já o desejo por um aliado de Jair Bolsonaro é mais forte em Goiás (30%), no Paraná (27%) e no Rio de Janeiro (24%).
Em agosto, o maior índice de aprovação entre os governadores é o de Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), com 88%, ante 9% de desaprovação. Na outra ponta, Cláudio Castro (PL-RJ) tem 43% de aprovação e 41% de desaprovação.
Ratinho Junior (PSD-PR) registra 84% de aprovação e 12% de desaprovação. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas tem 60% de aprovação e 29% de desaprovação. Na Bahia, Jerônimo Rodrigues marca 59% a 33%; em Minas, Romeu Zema (Novo) 55% a 35%; no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD) 58% a 38%; e em Pernambuco, Raquel Lyra 51% a 45%.
A pesquisa também mediu a avaliação da atuação de governadores, de Lula e de Jair Bolsonaro diante das tarifas impostas pelos Estados Unidos. Os chefes estaduais tiveram desempenho mais bem avaliado em Goiás (59% de positivo) e no Paraná (52%).
Lula teve índices mais altos de avaliação positiva na Bahia (55%) e em Pernambuco (49%). Bolsonaro, em Goiás (33%) e Paraná (29%).