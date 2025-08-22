Tarcísio de Freitas lidera em SP, Paes no RJ e Moro no PR

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) lideram as disputas pelos governos de seus estados em 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (21). O instituto também aferiu intenções de voto em Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Goiás.

Em São Paulo, Tarcísio aparece com 43% das intenções de voto. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) tem 21%, a deputada federal Erika Hilton (PSOL) 8%, o ex-prefeito de Santo André e presidente estadual do PSDB, Paulo Serra, 3%, e o ex-presidenciável Felipe d?Avila (Novo), 2%. Brancos, nulos e os que dizem não votar somam 16%, e 7% estão indecisos.

No Rio de Janeiro, Paes lidera com 35%. Rodrigo Bacellar (União Brasil) aparece com 9%, Washington Reis (MDB) com 5%, Mônica Benício (PSOL) com 4% e Ítalo Marsili (sem partido) com 2%. Brancos e nulos chegam a 30%, e 15% não sabem.