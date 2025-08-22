Bolsonaro: entenda o que o relatório final do inquérito aponta

Na sexta-feira (15), a Polícia Federal apresentou relatório com o resultado das investigações sobre as tentativas de obstrução no julgamento da trama golpista que teriam sido perpetradas pelo pastor Silas Malafaia, por Jair Bolsonaro (PL), pelo seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e outros aliados do ex-presidente.

Malafaia foi alvo, na noite de quarta-feira (20), de uma operação da Polícia Federal que cancelou seu passaporte e apreendeu seu celular. As medidas cautelares foram impostas pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

O ex-presidente e seu filho foram indiciados e podem ser denunciados pela PGR (Procuradoria-geral da República) pelos crimes de coação no curso do processo e abolição violenta do Estado democrático de Direito, pelo qual Bolsonaro já é réu no Supremo. Entenda o que o relatório final do inquérito aponta contra eles.

Origem da investigação