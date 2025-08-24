CFM defende exame obrigatório para exercício da medicina

O CFM (Conselho Federal de Medicina) apoia a criação de um exame obrigatório, nos moldes da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), para o exercício da profissão de médico no Brasil.

Segundo a entidade, a medida é uma resposta necessária ao "crescimento descontrolado" do número de faculdades de medicina nas últimas décadas, "sem a infraestrutura necessária para formação adequada".

Um projeto de lei para criação do Exame Nacional de Proficiência em Medicina está em tramitação no Senado desde 2024. Ele é de autoria do senador Marcos Pontes (PL-SP). Nesta quarta-feira (20), a Comissão de Assuntos Sociais da Casa aprovou a realização de uma audiência pública para discutir a pauta.