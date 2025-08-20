PF: Bolsonaro e Eduardo usaram contas das esposas em transações

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usaram as contas de suas esposas em transações para evitar bloqueios de recursos, segundo a Polícia Federal.

Os investigadores ainda afirmam que Eduardo fez dois repasses para Heloísa Bolsonaro "como forma de escamotear" os valores antes encaminhados a ele pelo pai. O ex-presidente transferiu ao menos R$ 2 milhões ao filho em maio, e antes havia realizado seis repasses por Pix a Eduardo que totalizam R$ 110 mil.

Bolsonaro também transferiu R$ 2 milhões para Michelle Bolsonaro em 4 de junho, um dia antes de prestar depoimento à PF. Ele não informou aos investigadores sobre os repasses por Pix a Eduardo e sobre a transferência para Michelle, diz a PF.