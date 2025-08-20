Com influência da IA, relatos de exploração sexual crescem 19%

O número de relatos de abuso e exploração sexual no Brasil cresceu 19% no primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados, nesta quarta-feira (20), pelo SaferNet, canal parceiro do Ministério Público Federal (MPF).

Entre 1° de janeiro e 31 de julho deste ano, o canal de denúncias registrou 49,3 mil notificações de possível abuso e exploração sexual infantil - 64% do total de quase 77 mil denúncias da plataforma no período.

O relatório inédito alerta para o "aumento preocupante" na veiculação de materiais abusivos na internet. Um dos casos de notoriedade foi exposto pelo youtuber Felca, no início deste mês.