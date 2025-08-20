São Paulo se reconstrói nos pênaltis de olho nas quartas

O São Paulo não sabia o que era sair vencedor em uma disputa de pênaltis desde o início do ano passado, contra o Palmeiras na Supercopa. Depois de eliminações dolorosas, o Tricolor reescreveu essa história ao eliminar o Atlético Nacional (Colômbia), nesta terça-feira (19), bem a tempo de uma revanche nas quartas de final da Libertadores.

O adversário são-paulino será o Botafogo ou a LDU (Equador), e os dois foram algozes de eliminações justamente nos pênaltis. Os cariocas tiraram o Tricolor da Libertadores de 2024, enquanto os equatorianos eliminaram o São Paulo da Copa Sul-Americana de 2023, ambos nas quartas.

Além das duas eliminações, o São Paulo sofreu outras três nos últimos três anos: Água Santa e Novorizontino nas quartas do Paulistão de 2023 e 2024, respectivamente, e o Athletico-PR nas oitavas da Copa do Brasil desta temporada.