Veja pontos do projeto que visa proteger crianças e adolescentes

Por Carolina Linhares | Folhapress
| Tempo de leitura: 4 min
Agência Brasil
A proposta prevê que as plataformas devem prevenir e mitigar riscos de acesso por crianças e adolescentes a conteúdos de exploração e abuso sexual
A proposta prevê que as plataformas devem prevenir e mitigar riscos de acesso por crianças e adolescentes a conteúdos de exploração e abuso sexual

A Câmara dos Deputados deve votar, nesta quarta-feira (20), um projeto de proteção a crianças e adolescentes em ambiente digital, após as denúncias do influenciador Felca sobre exploração e sexualização infantil terem ganhado repercussão em todo o país.

Na terça (19), a Câmara aprovou a tramitação em regime de urgência do texto, o que acelera sua análise e votação pelos deputados. Bolsonaristas protestaram, apontando que o texto contém o que consideram ser censura às redes sociais. O projeto já foi aprovado pelo Senado no ano passado.

A proposta tem o apoio do governo Lula (PT) e do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), mas enfrenta oposição de bolsonaristas e das big techs.

A proposta prevê, por exemplo, que as plataformas devem prevenir e mitigar riscos de acesso por crianças e adolescentes a conteúdos de exploração e abuso sexual, violência física, assédio, práticas publicitárias predatórias, entre outros.

O texto também proíbe que as empresas monetizem ou impulsionem conteúdos que retratem crianças e adolescentes de forma erotizada ou sexualmente sugestiva.

Além disso, o texto estipula condições para a retirada de conteúdo que viole direitos de crianças e adolescentes e lista possíveis punições às empresas.

Veja os principais pontos do projeto de lei 2.628/22, apelidado de ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) digital.

  • Objetivos da proposta
    Garantir a proteção integral, especial e prioritária de crianças e adolescentes por produtos e serviços de tecnologia, o que envolve assegurar sua privacidade, dados, segurança e saúde mental e física
  • Obrigações das plataformas
    - Informar a todos os usuários a faixa etária indicada para o produto ou serviço
    - Ter mecanismos seguros e auditáveis para aferir a idade dos usuários, respeitando a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e que não seja autodeclaração; poder público pode regular ou promover soluções técnicas de verificação de idade
    - Avaliar o conteúdo disponibilizado para crianças e adolescentes para que sejam compatíveis com a classificação indicativa
    - Prevenir e mitigar riscos de acesso, exposição ou recomendação de contato de crianças e adolescentes com os seguintes conteúdos: exploração e abuso sexual, violência física, intimidação, assédio, indução a práticas que levem danos à saúde física ou mental, uso de drogas, automutilação, suicídio, promoção de jogos de azar, tabaco ou bebidas alcoólicas, práticas publicitárias predatórias, pornografia, entre outros
    - Adotar medidas para impedir que crianças e adolescentes acessem conteúdos, serviços ou produtos ilegais, pornográficos ou claramente inadequados à faixa etária
    - Possibilitar ferramentas de supervisão dos pais ou responsáveis
    - Devem assegurar que contas de crianças e adolescentes de até 16 anos estejam vinculadas, de forma verificável, à conta ou à identificação de um de seus responsáveis
    - Se houver indícios de que a conta é de criança e adolescente que não tenham a idade mínima exigida, as redes devem suspender esse usuário, assegurando uma forma de recorrer e de comprovar a idade
    - Adotar como padrão configurações que evitem o uso compulsivo por crianças e adolescentes
    - Oferecer funcionalidades que permitam limitar e monitorar o tempo de uso
    - Disponibilizar aos usuários mecanismos para notificar violações aos direitos de crianças e adolescentes
    - Comunicar às autoridades conteúdos de aparente exploração, abuso sexual, sequestro e aliciamento detectados em seus produtos ou serviços
    - Manter representante legal no Brasil
  • Proibições das plataformas
    - Usar dados pessoais para direcionar publicidade a crianças e adolescentes
    - Monetizar ou impulsionar conteúdos que retratem crianças e adolescentes de forma erotizada ou sexualmente sugestiva
  • Retirada de conteúdo e regulação das redes
    - Plataformas devem observar "deveres de prevenção, de proteção, de informação e de segurança"
    - Plataformas devem retirar conteúdo que viole direitos de crianças e adolescentes "assim que forem comunicados do caráter ofensivo da publicação, independentemente de ordem judicial"
    - Conteúdos jornalísticos ou submetidos a controle editorial não estão sujeitos à regra de retirada
    - Retirada de conteúdo deve indicar motivo e se a análise foi humana ou automatizada, além de haver possibilidade de recurso do usuário
    - Plataformas devem identificar uso abusivo de instrumentos de denúncia para coibir censura ou perseguição
  • Punições das plataformas
    - Advertência com prazo de 30 dias para correção
    - Multa de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil ou de R$ 10 a R$ 1.000 por usuário, limitada ao total de R$ 50 milhões
    - Suspensão temporária das atividades
    - Proibição de exercer atividades
  • Supervisão dos pais
    Plataformas devem ter configurações e ferramentas para que os responsáveis limitem e gerenciem o tempo de uso, o conteúdo acessado e o tratamento de dados pessoais, além de poderem restringir compras e identificar perfis adultos com os quais a criança se comunica
  • Autoridade nacional
    - Projeto estabelece uma entidade da administração pública para "zelar, editar regulamentos e procedimentos e fiscalizar o cumprimento" desta lei, "assegurando tratamento diferenciado e proporcional a serviços de naturezas, riscos e modelos de negócio distintos"
    - Autoridade nacional pode fazer recomendações e orientações
    - Autoridade nacional pode editar normas complementares para regulamentar os dispositivos, como estabelecer diretrizes e padrões para mecanismos de supervisão parental
  • Proteção de dados
    No caso de uso por crianças e adolescentes, plataforma deverá, por padrão, operar com o grau mais elevado de proteção à privacidade e dados pessoais
  • Pornografia
    Plataformas que tenham conteúdo pornográfico devem impedir a criação de contas ou perfis por crianças e adolescentes
  • Jogos
    Prevenir o uso compulsivo, com limites de compra e mecanismos de alerta e supervisão dos responsáveis

