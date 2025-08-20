Lula irá à Colômbia buscar apoio de países amazônicos

O Brasil tentará conseguir nesta semana que os demais países amazônicos apoiem a proposta de fundo para remunerar nações em desenvolvimento que conservem as suas florestas.

O endosso deve ser feito durante a cúpula da OTCA (Organização do Tratado de Cooperação Amazônica), em Bogotá, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que chega à Colômbia na quinta-feira (21).

O TFFF (Fundo Florestas Tropicais para Sempre, na sigla em inglês) tem capital estimado em US$ 125 bilhões (R$ 684 bilhões) e será lançado oficialmente em novembro, durante a COP30, a conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, em Belém do Pará.