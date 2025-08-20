Clima de 2ª família é trunfo no Mundial de ginástica rítmica

O clima de "segunda família" é um dos trunfos para o sucesso da seleção brasileira de ginástica rítmica, que agora espera ser campeã em casa. Pela primeira vez, o Mundial da modalidade será sediado no Brasil: começa nesta quarta-feira (20) e vai até domingo na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O conjunto que vai disputar o Mundial é formado por Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas já se acostumaram a passar boa parte do tempo umas com as outras porque moram em Aracaju (SE), onde fica o Centro de Treinamento.

Além dos treinos, vão à praia, fazem compras no shopping e assistem filmes, quase sempre todas juntas. Mas os laços da relação não aparecem somente na hora da diversão.