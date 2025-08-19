'Estamos tentando mudar', diz Neymar, após torcida invadir CT

Torcedores do Santos invadiram nesta terça-feira (19) o CT Rei Pelé, momentos após a reapresentação do elenco. O time voltou a treinar dois dias depois da goleada por 6 a 0 sofrida diante do Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, motivo que levou membros das organizadas a cobrar jogadores e diretoria.

Os responsáveis pela invasão chegaram ao clube com rojões e quebraram um dos portões para ter acesso ao centro de treinamento. Eles entraram na área do estacionamento dos atletas e da comissão técnica.

A Polícia Militar foi acionada para conter a confusão. Antes de deixar o local, os torcedores conversaram com alguns jogadores, entre eles Neymar, que viveu contra o Vasco o maior revés de sua carreira. Questionado, o camisa 10 tentou acalmar os ânimos. "Estamos tentando mudar", disse.