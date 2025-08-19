Hytalo Santos e marido devem ir para prisão na Paraíba

O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, devem ser encaminhados para o sistema prisional da Paraíba. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, nesta terça-feira (19), acata parte do pedido da defesa do casal.

Os advogados tinham solicitado também que o casal deveria aguardar a transferência na penitenciária de Tremembé, que foi negado. Desde segunda-feira, eles estão no CDP 1 de Pinheiros. O prazo da Justiça é que a mudança aconteça em até cinco dias.

Mais cedo, o STJ (Supremo Tribunal de Justiça) negou o habeas corpus da defesa.