Justiça determina volta de radares nas estradas federais

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A retomada dos radares de velocidade das estradas federais, paralisados desde o dia 1º de agosto por falta de pagamento, passa diretamente pela decisão do Palácio do Planalto de não atender a um pedido de remanejamento de verba feito há meses pelo Ministério dos Transportes e pelo Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).

Conforme informações obtidas pela Folha de S.Paulo, há recursos no caixa da pasta para fazer o pagamento atrasado das empresas que fazem a fiscalização dos radares. Para isso, teria de ser feito um remanejamento de verba de outra área do ministério, uma rubrica diferente, para cobrir os custos dos radares.

No primeiro semestre deste ano, a pasta e o Dnit enviaram esse pedido. A realocação de recursos, porém, depende do aval da Casa Civil e do Ministério do Planejamento, autorizações que não aconteceram até hoje.