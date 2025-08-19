Jovem é morto um dia após triplo homicídio em praia de Ilhéus

João Pedro Mattos dos Santos, de 21 anos, foi morto a tiros na tarde de domingo, em uma barraca na Praia dos Milionários, zona sul de Ilhéus (BA).

Suspeito atirou três vezes contra João Pedro, segundo informações da polícia civil. A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Ilhéus foi acionada e providenciou a remoção e perícia do corpo.

O local onde João Pedro foi morto é o mesmo onde três mulheres foram encontradas morta no último sábado. As professoras Alexsandra Oliveira Suzart, 45, e Maria Helena do Nascimento Bastos, 41, e a filha de Maria Helena, Mariana Bastos da Silva, 20, tinham sido vistas pela última vez na tarde de sexta-feira.