Trio sobrevive à reformulação da era Abel

Weverton, Gustavo Gómez e Raphael Veiga são os únicos campeões da Libertadores 2020 - primeira conquista da era Abel Ferreira - a seguirem no elenco alviverde. Entre eles, porém, apenas o zagueiro paraguaio segue incontestável.

O Palmeiras iniciou o ano com oito remanescentes do título de 2020, mas se despediu de cinco: Zé Rafael (Santos), Gabriel Menino (Atlético-MG), Rony (Atlético-MG), Marcos Rocha (Grêmio) e Mayke (Santos).

Weverton e Gómez seguem pilares do time de Abel, mas o goleiro ganhou concorrência. O Alviverde acertou a contratação de Carlos Miguel, de 26 anos, que estava no Nottingham Forest e, segundo Danilo Lavieri, colunista do UOL, é visto pelo clube paulista "como goleiro por mais de dez anos".