Lula convoca reunião ministerial para a próxima semana

O presidente Lula (PT) realiza a segunda reunião ministerial de seu governo na próxima semana. A previsão é de que o encontro ocorra na terça-feira (26). De acordo com três integrantes do Planalto, as convocações aos ministros já iniciaram.

O encontro ocorre em um contexto de tensões na política internacional com as sanções dos Estados Unidos ao Brasil, além de ruídos na política interna, como conflitos com a presidência do União Brasil, partido que integra a base governista.

Em janeiro, Lula fez a primeira reunião do ano com os chefes das pastas, sob expectativas de trocas no comando de várias delas. De lá para cá, o petista demitiu Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres, Nísia Trindade, da Saúde, e Carlos Lupi, da Previdência.