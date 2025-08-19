Ibama encontra caranguejos, jacarés, saguis e jiboia em feira

Em uma ação conjunta com a Polícia Civil, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis) encontrou no domingo (17) 313 caranguejos, seis saguis, três jacarés, três pássaros e um filhote de jiboia em uma feira de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Os animais eram vendidos ilegalmente e estavam em condições precárias. Os saguis, por exemplo, foram encontrados em meias, dentro de bolsas. Um deles não sobreviveu.

O filhote de jiboia também não resistiu. Segundo o Ibama, a cobra foi pisoteada por um dos suspeitos em uma tentativa de esconder o comércio clandestino.