Ibama encontra caranguejos, jacarés, saguis e jiboia em feira
| Tempo de leitura: 1 min
Em uma ação conjunta com a Polícia Civil, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis) encontrou no domingo (17) 313 caranguejos, seis saguis, três jacarés, três pássaros e um filhote de jiboia em uma feira de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.
Os animais eram vendidos ilegalmente e estavam em condições precárias. Os saguis, por exemplo, foram encontrados em meias, dentro de bolsas. Um deles não sobreviveu.
O filhote de jiboia também não resistiu. Segundo o Ibama, a cobra foi pisoteada por um dos suspeitos em uma tentativa de esconder o comércio clandestino.
Oito pessoas foram presas por crimes contra a fauna, maus-tratos de animais silvestres e receptação qualificada. Um deles vendia alçapões e estilingues. Os suspeitos também receberam multas de R$ 473,8 mil, no total.
A ação foi realizada por agentes do Ibama e policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente da Polícia Civil.
Depois da apreensão, os caranguejos foram soltos em habitat apropriado. Os jacarés também serão devolvidos à natureza. Os outros animais foram levados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres de Lorena (SP).
Em março, outra operação do Ibama, com o apoio da Polícia Federal, apreendeu 194 animais na mesma feira em Duque de Caxias.
Na ocasião, foi encontrado um pixoxó, ave ameaçada de extinção, além de 13 jabutis, seis coleiros, duas iguanas, um mico filhote, um trinca-ferro e 170 caranguejos.