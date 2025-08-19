SP deve ter fortes rajadas de vento seguidas de calor intenso
| Tempo de leitura: 3 min
A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu nesta segunda-feira (18) um alerta para dois fenômenos meteorológicos que vão atingir o estado de São Paulo nesta semana. Entre terça (19) e quarta (20), a formação de um ciclone extratropical no Sul do país deve intensificar os ventos em todas as regiões do estado, com rajadas de intensidade forte a muito forte.
Logo após a passagem do ciclone, o estado deve enfrentar outro fenômeno que exige cuidado: o veranico, que é caracterizado por tempo seco e quente com duração de três a cinco dias e temperaturas de níveis semelhantes às do verão em pleno inverno.
Em relação aos ventos, as regiões norte e oeste do estado, além do litoral, são as que devem ter rajadas mais fortes, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h. Em alguns locais podem até superar essas marcas.
Assim, a Defesa Civil alerta para o risco de queda de árvores e galhos, destelhamento de construções, danos à rede elétrica e até dispersão de focos de incêndio em áreas de vegetação, devido à baixa umidade do ar.
No litoral, há previsão de forte agitação marítima, com riscos para embarcações e possíveis danos em estruturas próximas às praias. A orientação do órgão estadual é que a população não se abrigue debaixo de árvores, mantenha distância de cabos elétricos rompidos e redobre a atenção em áreas abertas e rodovias.
Após os efeitos do ciclone, já na quarta-feira, uma massa de ar seco associada a um bloqueio atmosférico favorecerá dias de calor intenso e baixa umidade, com temperaturas cerca de 5°C acima da média para o período. Nesta terça, os termômetros já devem marcar máxima na casa dos 27°C na capital paulista. De madrugada, a mínima deve ser de 13°C.
A partir de quarta até, pelo menos, o sábado (23), as temperaturas devem superar os 30°C inclusive na região metropolitana de São Paulo. Segundo o Inmet, as variações previstas são: 16°C a 30°C na quarta, 19°C a 30°C na quinta (21), 17°C a 32°C na sexta (22) e 18°C a 30°C no sábado. No domingo, uma frente fria deve refrescar o tempo para 15°C a 25°C.
No interior do estado, a previsão para esta terça é de máximas de 37°C nas regiões de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, 34°C na de Araçatuba e Presidente Prudente, 33°C na de Bauru e 30°C na de Campinas.
A única área em que há previsão de chuva, mesmo sendo fraca, é no litoral paulista. Por isso, as temperaturas ainda não sobem tanto nesta terça, variando de 14°C a 24°C em Itanhaém, 13°C a 26°C em Santos, 12°C a 27°C em Bertioga, e 11°C a 27°C em Ubatuba.
Queimadas
A Defesa Civil também faz um alerta para o risco de queimadas nos próximos dias no estado, devido às condições previstas de tempo seco, baixa umidade e calor acima da média. Assim como em 2024, esses incêndios podem se propagar rapidamente, causando prejuízos ambientais, danos à saúde e colocando vidas em risco.
"É fundamental evitar o uso do fogo para limpeza de terrenos, queimar lixo ou descartar bitucas de cigarro às margens de rodovias. Em caso de incêndio, deve-se acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199)", diz o órgão estadual.