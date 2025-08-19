SP deve ter fortes rajadas de vento seguidas de calor intenso

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu nesta segunda-feira (18) um alerta para dois fenômenos meteorológicos que vão atingir o estado de São Paulo nesta semana. Entre terça (19) e quarta (20), a formação de um ciclone extratropical no Sul do país deve intensificar os ventos em todas as regiões do estado, com rajadas de intensidade forte a muito forte.

Logo após a passagem do ciclone, o estado deve enfrentar outro fenômeno que exige cuidado: o veranico, que é caracterizado por tempo seco e quente com duração de três a cinco dias e temperaturas de níveis semelhantes às do verão em pleno inverno.

Em relação aos ventos, as regiões norte e oeste do estado, além do litoral, são as que devem ter rajadas mais fortes, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h. Em alguns locais podem até superar essas marcas.