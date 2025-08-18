Técnico de enfermagem é condenado por abuso sexual de pacientes

A Justiça do Paraná condenou o técnico de enfermagem Wesley da Silva Ferreira a 44 anos e 3 meses de prisão em regime fechado por abusar sexualmente de pacientes em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Curitiba. A sentença foi assinada na sexta-feira (15) pela 12ª Vara Criminal.

A reportagem não conseguiu identificar a defesa do réu no processo judicial, que está sob sigilo. Ele já estava detido preventivamente desde outubro do ano passado e agora permanecerá para cumprimento de pena.

Além da pena em regime fechado, ele também foi condenado a 2 anos, 7 meses e 4 dias de detenção em regime semiaberto e ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de 50 salários-mínimos (o equivalente hoje a R$ 75.900) para cada uma das vítimas.