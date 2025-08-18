Ex-técnico da Premier League aparece no radar do Santos

O técnico Mauricio Pellegrino, atualmente no Lanús, entrou no radar do Santos. O argentino tem passagem pelo Southampton, da Premier League.

O UOL apurou que técnico Mauricio Pellegrino é um dos nomes avaliados pela diretoria do Santos para substituir Cléber Xavier. Xavier foi demitido neste domingo, após derrota por 6 a 0 para o Vasco.

Pellegrino, de 53 anos, vive bom momento na Argentina. O Lanús é o atual 2° colocado do Grupo B do Campeonato Argentino, liderou seu grupo na Copa Sul-Americana, que teve o Vasco como vice-líder.