Incêndio florestal interrompe caminho de Santiago de Compostela

O famoso Caminho de Santiago de Compostela, que atrai centenas de milhares de peregrinos todos os anos para o noroeste da Espanha, foi fechado parcialmente nesta segunda-feira (18) devido à onda de incêndios florestais que assola o país. Parte do chamado caminho francês, a rota mais popular, que sai do País Basco e segue até a Galícia, foi interrompida pelas autoridades na região de Picos da Europa.

A vegetação próxima a cadeia montanhosa faz parte dos mais de 100 mil hectares que ardem no território espanhol desde a semana passada. "Esta é uma situação de incêndio que não vivíamos há 20 anos", declarou a ministra da Defesa, Margarita Robles, em entrevista à Cadena Ser.

Cerca de um quarto das estações meteorológicas do país mostra os termômetros a mais de 40 graus. No domingo (17), em Cádiz, a temperatura chegou a 45,8°C, segundo a Aemet, o serviço meteorológico espanhol. "Estes incêndios têm características especiais como resultado da mudança climática e desta enorme onda de calor", afirmou Robles, lembrando que a atual canícula já alcança 16 dias de duração.