Homem quebra nariz da companheira, agride enteada e bate carro

Um homem de 36 ano foi preso em flagrante na noite de domingo, após bater o carro em um ônibus do transporte público de São Caetano do Sul (SP). Pouco antes do acidente, segundo a Polícia Civil, ele havia batido na companheira, quebrado o nariz dela, além de agredir a enteada, uma adolescente.

Além do homem, que estava embriagado, segundo a polícia, outras duas pessoas que estavam no ônibus ficaram feridas.

Segundo a Polícia Civil, o homem dirigia um Fiat Punto pela rua Tiradentes quando avançou o sinal vermelho e bateu no ônibus, que seguia pela avenida Goiás.