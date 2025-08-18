Homem quebra nariz da companheira, agride enteada e bate carro
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem de 36 ano foi preso em flagrante na noite de domingo, após bater o carro em um ônibus do transporte público de São Caetano do Sul (SP). Pouco antes do acidente, segundo a Polícia Civil, ele havia batido na companheira, quebrado o nariz dela, além de agredir a enteada, uma adolescente.
Além do homem, que estava embriagado, segundo a polícia, outras duas pessoas que estavam no ônibus ficaram feridas.
Segundo a Polícia Civil, o homem dirigia um Fiat Punto pela rua Tiradentes quando avançou o sinal vermelho e bateu no ônibus, que seguia pela avenida Goiás.
O carro parou do outro lado da rua, e o ônibus, após perder o freio, percorreu cerca de 200 metros e bateu em um poste, que ficou danificado. Houve diversas explosões no local, e a região ficou sem energia.
Segundo a gestão municipal, equipes da Enel e da prefeitura atuam para o pleno restabelecimento do fornecimento na região o mais rápido possível.
Cerca de 15 pessoas estavam no ônibus no momento do acidente. Duas ficaram feridas, foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levadas para uma unidade de saúde na cidade.
O motorista do carro ficou preso naa ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Depois, foi levado para atendimento médico.
A perícia foi acionada e o caso foi registrado como embriaguez ao volante, lesão corporal, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e localização/apreensão de veículo na Delegacia de São Caetano do Sul.