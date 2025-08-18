Hytalo e marido devem ser encaminhados para presídio de Pinheiros

O influenciador Hytalo Santos, 28, e o marido Israel Nata Vicente, 33, devem ser transferidos para o CDP 1 de Pinheiros, em São Paulo, nesta segunda-feira, segundo apurou a reportagem.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), eles aguardam transferência para um Centro de Detenção Provisória.

Eles foram presos na última sexta-feira (15), em Carapicuíba, na Grande São Paulo. No sábado, após passarem por audiência de custódia, tiveram a prisão preventiva mantida pela Justiça de São Paulo. O casal passou o fim de semana no 1º DP de Carapicuíba.