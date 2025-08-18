Hytalo e marido devem ser encaminhados para presídio de Pinheiros
| Tempo de leitura: 2 min
O influenciador Hytalo Santos, 28, e o marido Israel Nata Vicente, 33, devem ser transferidos para o CDP 1 de Pinheiros, em São Paulo, nesta segunda-feira, segundo apurou a reportagem.
De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), eles aguardam transferência para um Centro de Detenção Provisória.
Eles foram presos na última sexta-feira (15), em Carapicuíba, na Grande São Paulo. No sábado, após passarem por audiência de custódia, tiveram a prisão preventiva mantida pela Justiça de São Paulo. O casal passou o fim de semana no 1º DP de Carapicuíba.
De acordo com informações disponibilizadas no site da Secretaria de Administração Penitenciária, a unidade prisional a que Hytalo e Israel devem ser encaminhadas é superlotada. A unidade possui capacidade para 521 presos, mas a atual população carcerária é de 889, segundo dados de 15 de agosto.
A unidade prisional possui 4.000 m² de área construída e foi inaugurado em 2003.
Hytalo é investigado pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho desde 2024 sob suspeita de exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais. Ele nega as acusações.
O youtuber Felca publicou um vídeo, no último dia 6, fazendo denúncias sobre a exploração e adultização de jovens em conteúdos na internet e citou Hytalo. A repercussão do caso acelerou a ação das autoridades e catalisou a aplicação de medidas cautelares em processo que estava em andamento, segundo advogados criminalistas.
Para o advogado Coriolano Aurélio, presidente da comissão de direito digital da OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo), a exposição criou uma pressão social e, por isso, o caso se tornou prioridade pelas autoridades.
A prisão de Hytalo, na sexta, segundo a Justiça, foi uma medida imprescindível, já que, junto ao marido, ele estaria destruindo provas e tentando obstruir as investigações -inclusive com intimidação de testemunhas.
Autoridades afirmam ter sido encontrado um veículo da Paraíba que seria usado para a fuga do casal, que ocorreria por meio de Foz do Iguaçu (PR) ou por outro município fronteiriço no Sul.
O delegado afirma ainda que a atuação da polícia de São Paulo foi apenas para prestar apoio e que as investigações seguem na Paraíba.
Ao todo, foram localizados oito celulares de Hytalo e seu marido, que já foram lacrados e devem ser entregues para as autoridades à frente das investigações.