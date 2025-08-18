Após quatro anos, Crespo vai finalmente 'conhecer' MorumBis

Hernán Crespo fará nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Atlético Nacional, o seu 65º jogo pelo São Paulo. Mas será apenas a primeira vez que ele terá a oportunidade de experenciar a atmosfera de um MorumBis lotado na Libertadores.

Será o sexto jogo de Libertadores de Crespo no estádio, mas apenas o primeiro com a presença da torcida tricolor. Nos outros cinco, todos em 2021, em sua primeira passagem pelo clube, as arquibancadas estiveram vazias por conta da pandemia da covid-19.

Naquela ocasião, Crespo levou o São Paulo às quartas de final da Libertadores. O time tricolor foi eliminado pelo arquirrival Palmeiras, com empate no Morumbis (1 a 1) e derrota no Allianz Parque (3 a 0).