Coutinho ofusca Neymar, Vasco humilha o Santos e goleia por 6 a 0
| Tempo de leitura: 6 min
O Vasco venceu o Santos por 6 a 0 neste domingo (17), no Morumbis, pela 20ª rodada do Brasileirão.
O duelo foi marcado pelo confronto de torcedores santistas com a Polícia Militar fora do estádio, e polêmicas de arbitragem dentro de campo, com direito a cartão amarelo com 30 segundos e lance inconclusivo no 1º gol do Vasco, marcado por Lucas Piton.
O lance gerou polêmica por ficar a dúvida se a bola havia saído pela lateral no início da jogada. Como o VAR não encontrou uma imagem conclusiva, valeu a decisão de campo do árbitro Ramon Abatti Abel, como manda o protocolo.
Na volta do intervalo, o Vasco atropelou o Santos no Morumbis. Em dois minutos, o Gigante da Colina chegou ao 3 a 0 após dois contra-ataques fatais pelas laterais, com gols de David e Coutinho. Rayan, de pênalti, Coutinho de novo e Tchê Tchê completaram a goleada vascaína.
Essa é a maior goleada da história do confronto, que tem 98 anos. As equipes já haviam vencido pelo placar de 5 a 1, maior placar até então registrado nos duelos entre Santos e Vasco. O Santos também nunca havia perdido por mais de quatro gols de diferença em uma partida como mandante no Brasileirão.
Com a vitória, o Vasco chega a 19 pontos e deixa a zona de rebaixamento, ficando em 16º lugar, com a mesma pontuação do 17º colocado Vitória, mas superando o rival baiano nos critérios de desempate. O Santos permanece com 21 pontos na 15ª posição.
O Santos volta a campo no domingo, quando enfrenta o Bahia na Fonte Nova pela 21ª rodada do Brasileirão. Na quarta-feira, o Vasco visita o Juventude em Caxias do Sul, em jogo atrasado da 14ª rodada.
Confusão no Morumbis
O Santos foi o mandante da partida contra o Vasco no estádio do São Paulo, seguindo o acordo feito com o rival paulista de trocarem seus estádios por três partidas do Brasileirão.
Torcedores santistas entraram em confronto com a Polícia Militar cerca de 1 hora antes do início do jogo nos arredores do Morumbis.
Membros da torcida santista tentaram emboscar torcedores vascaínos no setor visitante, e foram contidos por policiais que usaram bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha.
"Parças" em campo
Neymar e Philippe Coutinho, ambos da geração de 1992, disputaram pela primeira vez um duelo um contra o outro em solo brasileiro. Na Europa, eles já estiveram frente a frente na final da Liga dos Campeões de 2020, quando o Bayern de Munique, de Coutinho, venceu o PSG de Neymar por 1 a 0.
Os dois jogadores estiveram juntos nas categorias de base da seleção brasileira, participando inclusive do Mundial Sub-17 de 2009, na Nigéria, quando o Brasil foi eliminado na primeira fase. Na seleção principal, Neymar e Coutinho foram titulares na Copa do Mundo 2018, na Rússia.
Gols e destaques
- Mas já? O vascaíno Hugo Moura levou cartão amarelo logo aos 32 segundos de partida por levantar demais a perna e acertar a sola da chuteira no rosto de Tiquinho Soares, que ficou com a maçã do rosto cortada após o lance.
- 0 x 1: O Vasco abriu o placar com Lucas Piton. O lateral vascaíno invadiu a pequena e escorou de cabeça cruzamento na medida de Nuno Moreira.
- VAR em ação. O gol do Vasco gerou polêmica por conta de a bola supostamente ter saído pela linha lateral no lance de origem, quando David domina e deixa escapar. No replay, é possível ver que a base da bola saiu pela linha, mas a circunferência pode ter ficado em campo. O VAR não exibu uma imagem conclusiva, então foi acatada a decisão de campo.
- Pênalti anulado. Guilherme, do Santos, recebeu pelo lado esquerdo da área e foi derrubado por Paulo Henrique aos 28 minutos do 1º tempo. Renan Abatti Abel marcou a penalidade, mas o VAR anulou o lance por impedimento de Guilherme no início da jogada.
- "Metralhadora" de cartões. Ramon Abatti Abel deu cartão amarelo para o vascaíno Jair, por falta em Bontempo. Neymar exagerou na reclamação, exigindo cartão vermelho para Jair, e acabou levando também um amarelo, ficando fora da próxima partida pelo Peixe. Na sequência, Tchê Tchê foi advertido por chegar atrasado e acertar Zé Rafael. Três cartões em menos de 5 minutos!
- Jogo truncado. A reta final do 1º tempo foi de muita pressão para cima do árbitro, com os jogadores cavando faltas, reclamando muito e deixando o jogo bastante tenso.
- Perdeu na cara. No último lance da primeira etapa, Coutinho puxou o contra-ataque do Vasco e colocou Rayan cara a cara com Gabriel Brazão, mas o jovem vascaíno foi travado por Luan Peres na hora do chute.
- Tirou demais! Guilherme teve a chance do gol de empate logo aos 2 minutos do 2º tempo. O atacante santista recebeu sozinho na esquerda da grande área, bateu de chapa mas tirou demais do goleiro Léo Jardim e mandou para fora.
- Pressão santista. O Peixe voltou elétrico após a volta do intervalo. Em novo lance, Barreal soltou um chutaço de canhota, mas a bola bateu na trave.
- 0 x 2: O Vasco escapou em um contra-ataque aos 7 minutos do 2º tempo e chegou ao 2 a 0 com David. Dessa vez, Lucas Piton avançou pela esquerda indo até a linha de fundo. O lateral do Vasco cruzou para a área e David chutou de primeira. Golaço!
- 0 x 3: Apenas 2 minutos após fazer o 2 a 0, o Vasco fez mais um gol, dessa vez com Coutinho. O Gigante da Colina atacou pela direita com Rayan, que cruzou para a área. Gabriel Brazão tentou cortar, mas a bola caiu no pé de Nuno Moreira, que rolou para trás para Coutinho mandar para o fundo da rede sem goleiro.
- VAR em ação novamente. Ramon Abatti Abel foi chamado ao VAR para interpretar um lance que a bola desvia no braço o santista Souza em chute do vacaíno Rayan. O árbitro decidiu pelo pênalti para o Vasco após checar o lance.
- 0 x 4: Rayan chapou forte de canhota, mandando no canto superior direito do gol de Gabriel Brazão.
- Debandada no Morumbis. Após o Vasco decretar a goleada no placar, torcedores do Santos começam a deixar o estádio.
- 0 x 5: Coutinho fez o placar virar passeio aos 17 minutos do 2º tempo. O meia recebeu passe de David e finalizou de cavadinha na saída de Brazão, fazendo o segundo gol dele na partida, o quinto do Vasco.
- 0 x 6: David recebeu passe longo de Nuno Moreira e tocou rasteiro para a entrada da área.Paulo Henrique deu um corta-luz, e Tchê Tchê chega finalizando de cavadinha, "imitando" Coutinho.
- Protesto nas arquibancadas. Com a goleada decretada no placar, imagens da transmissão mostram torcedores santistas protestando contra o time ficando de costas para o gramado.
Ficha técnica
Santos 0 x 6 Vasco
Santos
Gabriel Brazão, Mayke, Luisão, Luan Peres, Souza (Escobar), Zé Rafael (Rollheiser), Gabriel Bontempo (Rincón), Neymar, Barreal (Caballero), Tiquinho Soares (Lucas Meirelles), Guilherme. Técnico: Cléber Xavier.
Vasco
Léo Jardim, Lucas Piton, Lucas Freitas, Hugo Moura (Lucas Oliveira), Paulo Henrique, Jair (Thiago Mendes), Tchê Tchê, Philippe Coutinho, Moreira (GB), David (Léo Jacó), Rayan (Pumita Rodríguez). Técnico: Fernando Diniz.
Campeonato: Brasileirão (20ª rodada)
Data: 17/08/2025
Local: Morumbis, São Paulo (SP)
Hora: 16h00 (horário de Brasília)
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Cartões amarelos: Hugo Moura, Jair, Tchê Tchê e Rayan (VAS); Luisão e Neymar (SAN)
Cartões vermelhos: Não houve
Gols: Lucas Piton (VAS), 17' do 1º tempo (0-1); David (VAS), 7' do 2º tempo (0-2); Coutinho (VAS), 9' do 2º tempo (0-3); Rayan (VAS), 14' do 2º tempo (0-4); Coutinho (VAS), 17' do 2º tempo (0-5); Tchê Tchê (VAS), 23' do 2º tempo (0-6)