Palmeiras e Flamengo prometem briga cabeça a cabeça até o fim

Flamengo e Palmeiras prometem uma briga acirrada pelo título do Campeonato Brasileiro. Sem sequer completar um turno, a dupla já bateu os respectivos recordes de pontuação na era dos pontos corridos com 20 clubes - a partir de 2006.

O Flamengo alcançou 40 pontos após 18 jogos, superando os 39 do título de 2019, sua melhor marca até então. Assim como este ano, o Rubro-Negro liderava o torneio nacional e se sagrou campeão com a maior pontuação da era dos pontos corridos com 20 clubes: 90 pontos.

Já o Palmeiras chegou a 36 pontos em 17 partidas, deixando para trás todas as campanhas de títulos e também o recorde de 2009. Ao final da 17ª rodada, o Alviverde era o líder do Brasileiro 2009 com 35 pontos, mas acabou na modesta quinta colocação.