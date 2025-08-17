17 de agosto de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
EM SÃO PAULO

Policial que matou marceneiro em Parelheiros é preso

Por Luis Eduardo Sousa | Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Guilherme Dias Santos Ferreira morreu com um tiro na cabeça
Guilherme Dias Santos Ferreira morreu com um tiro na cabeça

Foi preso na madrugada deste sábado (16) o policial militar Fábio Anderson Pereira de Almeida, réu pela morte do marceneiro Guilherme Dias Santos Ferreira, 26, em Parelheiros, na zona sul da capital paulista. O crime aconteceu no dia 4 de julho.

A prisão foi publicada pelo UOL e confirmada pela Folha. Almeida foi detido em casa horas após o TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) decretar sua prisão preventiva. Ele foi levado para o presídio da Polícia Militar Romão Gomes, na zona norte. A defesa não foi localizada.

O PM é acusado de homicídio qualificado e tentativa de homicídio pela ação que terminou na morte de Guilherme. O jovem negro corria para pegar um ônibus na Estrada Ecoturística de Parelheiros, quando foi perseguido e baleado pelas costas. Foram três disparos, um deles na cabeça.

O agente prestou depoimento também neste sábado, antes de ser conduzido à detenção. O caso é investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).

A Secretaria de Segurança Pública foi procurada por meio de sua assessoria de imprensa na madrugada deste domingo (17), mas ainda não respondeu à solicitação.

No despacho do judiciário, a juíza Paula Marie Konno cita que a ação do PM, que estava de folga, também deixou outra pessoa ferida, a transeunte Millena Sousa Vieira, que estava no ponto de ônibus e recebeu um tiro no braço. "A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva", disse a magistrada.

Embora tenha sido liberado após fiança de pouco mais de R$ 6 mil à época, o PM agora permanecerá preso, uma vez que pesa contra ela uma acusação por homicídio doloso ?inafiançável portanto.

Comentários

Comentários