Policial que matou marceneiro em Parelheiros é preso

Foi preso na madrugada deste sábado (16) o policial militar Fábio Anderson Pereira de Almeida, réu pela morte do marceneiro Guilherme Dias Santos Ferreira, 26, em Parelheiros, na zona sul da capital paulista. O crime aconteceu no dia 4 de julho.

A prisão foi publicada pelo UOL e confirmada pela Folha. Almeida foi detido em casa horas após o TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) decretar sua prisão preventiva. Ele foi levado para o presídio da Polícia Militar Romão Gomes, na zona norte. A defesa não foi localizada.

O PM é acusado de homicídio qualificado e tentativa de homicídio pela ação que terminou na morte de Guilherme. O jovem negro corria para pegar um ônibus na Estrada Ecoturística de Parelheiros, quando foi perseguido e baleado pelas costas. Foram três disparos, um deles na cabeça.