Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 65 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas na noite deste sábado (16) no concurso 2902 da Mega-Sena. Os números sorteados foram 08-21-22-42-45-48.

O próximo concurso será realizado na terça, com prêmio estimado de R$ 65 milhões.

De acordo com a Caixa, 70 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 40.125,94. Houve 4.919 jogos vencedores com quatro números; cada um deles leva R$ 941,23.