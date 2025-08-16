Fluminense vence em dia de recorde de Fábio e afunda Fortaleza

Em jogo onde o goleiro Fábio igualou o recorde de atleta com mais jogos na história do futebol mundial, o Fluminense venceu por 2 a 1, no Maracanã, pulou para a oitava colocação do Campeonato Brasileiro e afundou o Fortaleza na zona de rebaixamento neste sábado (16). Os gols foram marcados por Cano e Canobbio, para os cariocas; e Breno Lopes, para os cearenses.

Fábio pouco acionado - Em jogo histórico, Fábio foi pouco acionado. Ele chegou a falhar no gol de empate do Fortaleza, que acabou anulado. No fim do jogo, porém, fez duas boas defesas que ajudaram o Flu.

O "cara" do jogo - O colombiano Kevin Serna foi o grande destaque da partida. O ponta fez duas jogadaças nos gols de Cano e Canobbio que decidiram a partida para o Fluminense.

Lima vaiado - Lima, do Fluminense, foi vaiado assim que entrou em campo, aos 35 do segundo tempo, na vaga de Paulo Henrique Ganso. A perseguição seguiu no decorrer da partida.

De volta - Maior organizada do Fluminense, a "Young Flu" retornou aos estádios, hoje, após dois anos de suspensão.

O jogo

O primeiro tempo foi de baixa qualidade técnica. Embora o Fluminense tenha feito o 1 a 0 com apenas oito minutos, o jogo foi arrastado e com poucos lances de emoção. Os cariocas tiveram o controle da partida, mas levaram um susto com um gol de empate anulado pelo VAR. Keno se lesionou e o técnico Renato Gaúcho precisou colocar Canobbio em seu lugar, mas o duelo mudou pouco de configuração e só foi ter emoção com o pênalti para o Tricolor, nos acréscimos, também anulado pelo VAR.

Veio o segundo tempo e ele foi bem mais animado. Com as substituições, as equipes passaram a ter mais chances e, quando o Fortaleza começava a gostar do jogo, o Fluminense abriu o 2 a 0 com Canobbio. Os cearenses, no entanto, não se deram por vencido e foram atrás do prejuízo, diminuindo aos 28 com Breno Lopes, fazendo o jogo ganhar emoção. Na base do abafa, o "Lion" chegou em cruzamentos e o recordista Fábio segurou o placar.

Gols e lances