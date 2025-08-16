Ceará vence com golaço, e Bragantino amarga a 8ª derrota seguida
| Tempo de leitura: 3 min
O Ceará venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 neste sábado (16), no Castelão, pela 20ª rodada do Brasileirão.
Aylon fez o gol da vitória do Ceará, e foi um golaço. O atacante aproveitou cruzamento de Galeano e soltou a bomba da entrada da área para fazer o único gol da partida.
Com a vitória, o Ceará chegou a 25 pontos, ocupando a 10ª colocação, encostando no próprio Bragantino, 9º colocado com 27 pontos. O Massa Bruta chega a nove jogos sem vencer, sendo oito derrotas consecutivas.
O Ceará volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Bahia fora de casa pela semifinal da Copa do Nordeste. Pelo Brasileirão, o próximo confronto do Vozão é contra o Grêmio, em Porto Alegre, no sábado (23). No mesmo dia, o Bragantino recebe o Fluminense em Bragança Paulista (SP).
Massa Bruta segue em má fase
Com a derrota para o Ceará, o Bragantino emplaca oito derrotas consecutivas, sendo seis pelo Brasileirão e mais duas para o Botafogo nas oitavas de final da Copa do Brasil.
A última vitória do Massa Bruta foi no dia 13 de julho, quando venceu o Corinthians por 2 a 1 em Itaquera, na 13ª rodada do Brasileirão. Na rodada seguinte, o Bragantino empatou com o São Paulo por 2 a 2 e, a partir daí, começou seu calvário de derrotas seguidas.
Gols e destaques
- 1 x 0. Aylon abriu o placar para os donos da casa no Castelão com um golaço aos 13 minutos do 1º tempo. Dieguinho deu um belo lançamento para Galeano na ponta-direita, que bateu pro alto para trás. Aylon chegou na entrada da área chutando de primeira e mandou uma bomba na gaveta.
- Duas vezes Cleiton! O goleiro do Bragantino evitou que o Ceará ampliasse o placar aos 30 miutos do 1º tempo. Lourenço finalizou de fora da área, e Cleiton espalmou. No rebote, Aylon bateu cruzado de canhota, mas o goleiro do Massa Bruta novamente fez boa defesa, dessa vez segurando firme.
- Jogo difícil para o Massa Bruta. Na última parte do 1º tempo, o Bragantino passou a ficar mais com a bola, mas criou pouco diante da forte marcação do Vozão. Eduardo Sasha chegou a finalizar uma vez à esquerda de Bruno Ferreira, mas essa foi a única vez que o goleiro do Ceará foi ameaçado na primeira etapa.
- Gol anulado. Aos 14 minutos do 2º tempo, o Ceará chegou a fazer o 2 a 0 com Pedro Raúl, mas o gol foi anulado. O árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz marcou falta do atacante do Vozão, que deslocou o zagueiro Pedro Henrique no momento em que cabeceou cruzamento de Lourenço para o fundo da rede.
- Primeiras mexidas. Aos 20 minutos do 2º tempo, os técnicos começaram a fazer alterações em suas equipes. Lucas Mugni e Paulo Baya entraramnnos lugares de Aylon e Lourenço pelo lado cearense, enquanto o amarelado Lucas Barbosa foi substituído por Laquintana no Bragantino.
- Furada e confusão. Pedro Raúl perdeu chance clara na pequena área, ao furar rebote de frente para o gol. Na sequência, os ânimos ficaram exaltados no Castelão. Lucas Mugni saiu driblando os adversários ao ignorar o apito do árbitro, irritando jogadores do Bragantino que partiram para cima do meia. Após o empurra-empurra, o árbitro deu um cartão amarelo para cada lado, advertindo Mugni e Guzmán.
- Defesaça de Cleiton! O Ceará perdeu a chance de fazer o 2 a 0 já nos acréscimos da partida. Pedro Raúl recebeu cruzamento de Paulo Baya em contra-ataque cearense, cabeceou forte no canto, mas Cleiton fez bela defesa espalmando para escanteio e evitando o segundo gol cearense.
Ficha técnica
Ceará 1 x 0 Bragantino
Ceará
Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado, Nicolas (Rafael Ramos); Richardson (Fernando Sobral), Dieguinho (Lucas Lima), Lourenço (Paulo Baya); Galeano, Aylon (Lucas Mugni), Pedro Raúl. Técnico: Léo Condé.
Bragantino
Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán, Rodríguez, Vanderlan; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires (Thiago Borbas), Praxedes (Matheus Fernandes); Lucas Barbosa (Laquintana), Jhon Jhon, Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.
Campeonato: Brasileirão (20ª rodada)
Data: 16/08/2025
Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
Hora: 16h00 (horário de Brasília)
Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
Cartões amarelos: Lucas Barbosa, Gabriel, Jhon Jhon e Guzmán (RBB); Lucas Mugni, Nicolas e Fernando Sobral (CEA)
Cartões vermelhos: Não houve
Gols: Aylon (CEA), 13' do 1º tempo (1-0)