Criança é baleada no RJ e estado de saúde é gravíssimo

Uma criança de 5 anos foi baleada e está em estado gravíssimo. Ela passou por uma cirurgia na noite desta sexta-feira (15) e está internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu.

O homem saiu de veículo atirando. De acordo com a Polícia Militar, a criança estava na Rua Gama no bairro da Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, quando um homem saiu de um veículo e efetuou diversos disparos. A PM afirma que não havia confronto envolvendo policiais na região no momento.

Um homem de 27 anos também foi atingido. Segundo a prefeitura de Nova Iguaçu, ele foi atendido, medicado e recebeu alta hospitalar.