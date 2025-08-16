Criança é baleada no RJ e estado de saúde é gravíssimo
| Tempo de leitura: 1 min
Uma criança de 5 anos foi baleada e está em estado gravíssimo. Ela passou por uma cirurgia na noite desta sexta-feira (15) e está internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu.
O homem saiu de veículo atirando. De acordo com a Polícia Militar, a criança estava na Rua Gama no bairro da Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, quando um homem saiu de um veículo e efetuou diversos disparos. A PM afirma que não havia confronto envolvendo policiais na região no momento.
Um homem de 27 anos também foi atingido. Segundo a prefeitura de Nova Iguaçu, ele foi atendido, medicado e recebeu alta hospitalar.
A investigação está em andamento. A 58ª DP (Posse) está ouvindo testemunhas e analisando imagens de câmeras de segurança para apurar sobre o crime. Até o momento, informações sobre o criminoso não foram divulgadas.
Doze crianças foram baleadas na região metropolitana do Rio em 2025. Os dados são do instituto Fogo Cruzado. Entre as vítimas, duas morreram e dez ficaram feridas.