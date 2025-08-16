Conheça a nadadora que, 'sozinha', representa um país no Pan Jr

Jasmine Schofield leva, na disputa dos Jogos Pan-Americanos Júnior, a responsabilidade de representar todo um país. A nadadora foi a única atleta a competir até agora no torneio pela Dominica, que tem a menor lista de inscritos no Pan Jr. em Assunção.

"Eu estou muito agradecida por ter a oportunidade de nadar aqui. Só porque meu país não foi representado por muito tempo, especialmente no feminino. Eu comecei a defender o meu país em competições em 2023, e isso foi um grande passo para mim", afirma.

Jasmine esteve nas Olimpíadas de Paris, no ano passado, e quebrou um tabu: fazia mais de duas décadas que a Dominica não tinha uma nadadora nos Jogos. A última havia sido em Sydney-2000, Francillia Agar, mãe dela.