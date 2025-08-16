Botafogo e Palmeiras se reencontram pós-Mundial

Botafogo e Palmeiras protagonizam uma das principais rivalidades do Brasil nos últimos tempos. Eles se enfrentam neste domingo (17), às 20h30, no Estádio Nilton Santos, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o reencontro não se dará nas mesmas circunstâncias de ocasiões anteriores.

Apenas nos últimos três anos, Botafogo x Palmeiras já "decidiu" duas edições do Campeonato Brasileiro, além de vagas em mata-mata tanto da Libertadores quanto, mais recentemente, do Mundial.

Os momentos atuais dos dois são bem diferentes dessas outras ocasiões. E tudo mudou depois da participação de ambos na Copa do Mundo de Clubes.