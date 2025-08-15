Jogo de abertura é interrompido por denúncia de racismo
| Tempo de leitura: 2 min
O jogo de abertura da temporada 2025/26 do Campeonato Inglês, nesta sexta-feira (15), entre Liverpool e Bournemouth, no estádio Anfield, teve o primeiro tempo interrompido por alguns minutos após o atacante ganês Antoine Semenyo, da equipe visitante, relatar à arbitragem ter ouvido ofensas racistas de um torcedor.
Aos 29 minutos, quando o Liverpool se preparava para cobrar um escanteio, o árbitro Anthony Taylor paralisou a partida e foi até a linha lateral para conversar com os dois técnicos. Os capitães Virgil van Dijk, do Liverpool, e Adam Smith, do Bournemouth, também foram chamados para serem informados do ocorrido. O jogo foi retomado quatro minutos depois, com o placar em 0 a 0 -a partida terminou com vitória dos donos da casa por 4 a 2.
Assim que a bola voltou a rolar, o sistema de som do estádio leu uma mensagem antidiscriminação para o público. A ação seguiu o protocolo contra o racismo adotado pela Premier League, que informou que o incidente será investigado.
"O racismo não tem lugar no nosso esporte, nem em nenhuma parte da sociedade. Continuaremos a trabalhar com as partes interessadas e as autoridades para garantir que nossos estádios sejam um ambiente inclusivo e acolhedor para todos", publicou o perfil oficial da competição na rede social X (antigo Twitter).
A estreia do Liverpool também foi marcada por um minuto de silêncio em homenagem aos jogadores Diogo Jota e André Silva, mortos em um acidente de trânsito no dia 3 de julho. Um mosaico com as iniciais e os números usados pelos atletas foi estendido nas arquibancadas, enquanto a torcida entoava a tradicional "You'll Never Walk Alone".
Nesta temporada, os jogadores do Liverpool usarão o emblema "Forever 20" nas camisas. O clube decidiu aposentar a camisa número 20 de Jota em todos os níveis, incluindo o time feminino e a base, após consulta à família.
Aos 20 minutos e 20 segundos do jogo, os torcedores de Anfield se levantaram para aplaudir e cantar a música de Jota, "Bad Moon Rising", da banda Creedence Clearwater Revival.