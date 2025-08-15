Jogo de abertura é interrompido por denúncia de racismo

O jogo de abertura da temporada 2025/26 do Campeonato Inglês, nesta sexta-feira (15), entre Liverpool e Bournemouth, no estádio Anfield, teve o primeiro tempo interrompido por alguns minutos após o atacante ganês Antoine Semenyo, da equipe visitante, relatar à arbitragem ter ouvido ofensas racistas de um torcedor.

Aos 29 minutos, quando o Liverpool se preparava para cobrar um escanteio, o árbitro Anthony Taylor paralisou a partida e foi até a linha lateral para conversar com os dois técnicos. Os capitães Virgil van Dijk, do Liverpool, e Adam Smith, do Bournemouth, também foram chamados para serem informados do ocorrido. O jogo foi retomado quatro minutos depois, com o placar em 0 a 0 -a partida terminou com vitória dos donos da casa por 4 a 2.

Assim que a bola voltou a rolar, o sistema de som do estádio leu uma mensagem antidiscriminação para o público. A ação seguiu o protocolo contra o racismo adotado pela Premier League, que informou que o incidente será investigado.