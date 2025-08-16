SUS terá cirurgia robótica para câncer de próstata

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) aprovou a incorporação da prostatectomia radical assistida por robô (PRAR) à rede pública de saúde para o tratamento do câncer de próstata.

O procedimento, que consiste na remoção completa da próstata, é o principal tratamento para o câncer quando é localizado ou localmente avançado. É considerada um tratamento curativo. O câncer de próstata é a neoplasia maligna mais frequente entre os homens, com o Inca estimando cerca de 77 mil novos casos no Brasil em 2025.

A decisão da Conitec, baseada em critérios técnicos e científicos, amplia o acesso a uma tecnologia minimamente invasiva, segundo especialistas. Atualmente, essa tecnologia está limitada pelo número de plataformas disponíveis e é encontrada majoritariamente na rede privada.