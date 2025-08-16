16 de agosto de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
NOVA TECNOLOGIA

SUS terá cirurgia robótica para câncer de próstata

Por Vitória Macedo | Folhapress
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Agência Brasil
Conitec aprovou a incorporação da prostatectomia radical assistida por robô (PRAR) à rede pública de saúde para o tratamento do câncer de próstata
Conitec aprovou a incorporação da prostatectomia radical assistida por robô (PRAR) à rede pública de saúde para o tratamento do câncer de próstata

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) aprovou a incorporação da prostatectomia radical assistida por robô (PRAR) à rede pública de saúde para o tratamento do câncer de próstata.

O procedimento, que consiste na remoção completa da próstata, é o principal tratamento para o câncer quando é localizado ou localmente avançado. É considerada um tratamento curativo. O câncer de próstata é a neoplasia maligna mais frequente entre os homens, com o Inca estimando cerca de 77 mil novos casos no Brasil em 2025.

A decisão da Conitec, baseada em critérios técnicos e científicos, amplia o acesso a uma tecnologia minimamente invasiva, segundo especialistas. Atualmente, essa tecnologia está limitada pelo número de plataformas disponíveis e é encontrada majoritariamente na rede privada.

A incorporação da tecnologia robótica apresenta benefícios significativos, incluindo menor mortalidade e menos complicações, redução de custos hospitalares, melhora da qualidade de vida dos pacientes, redução significativa do sangramento, recuperação mais rápida, altas hospitalares mais precoces, melhor preservação das funções urinárias e sexuais, menor necessidade de transfusões sanguíneas e redução do tempo de internação

"A tecnologia robótica é mais barata do que a cirurgia convencional porque o paciente complica menos", afirma Rodrigo Nascimento Pinheiro, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO), que contribuiu com o respaldo técnico-científico para a decisão. "Menos complicações significam menos custos com internações e reoperações."

Roni Fernandes, diretor da Escola Superior de Urologia da Sociedade Brasileira de Urologia, complementa: "Nos últimos 17 anos, essa tecnologia demonstrou importante redução de sangramento, recuperação mais rápida, altas hospitalares mais precoces e desfechos oncológicos comparáveis ou superiores, com menos complicações. Esses efeitos impactam positivamente os fluxos hospitalares e a capacidade de atendimento."

Embora a robótica demande investimento inicial em incorporação e implementação, no médio e longo prazo reduz despesas. Estudos e relatórios já demonstram de forma consistente essa superioridade econômica, afirma Pinheiro.

A incorporação da PRAR pode gerar tanto aumento quanto diminuição de gastos para o Sistema Único de Saúde (SUS) ao longo de cinco anos, dependendo do número de cirurgias anuais e do ajuste de custos. Além disso, a incorporação da tecnologia tem potencial para gerar benefícios em cadeia no ambiente de inovação e tecnologia do SUS, incentivando a capacitação de profissionais e a introdução de novos métodos de trabalho.

Após a recomendação da Conitec, o próximo passo é definir diretrizes claras para o uso da tecnologia, explica Pinheiro, incluindo questões como quem poderá realizar a cirurgia robótica, quando ela será indicada e como será organizada a rede para oferecer o procedimento.

Atualmente, já existem cerca de 40 robôs em operação no SUS no Brasil, porém concentrados nas regiões Sul e Sudeste, afirma o presidente da SBCO. Essa distribuição desigual representa um desafio significativo, gerando iniquidade no acesso e pior prognóstico para pacientes das regiões Norte e Nordeste.

"Hoje, se você tiver câncer no Norte do Brasil, você tem maior chance de morrer do que se tiver câncer no Sudeste. Isso é uma desigualdade inaceitável", destaca o médico. "O código postal hoje é fator prognóstico."

A cirurgia robótica para o tratamento do câncer de próstata foi aprovada pelo FDA nos Estados Unidos e por órgãos reguladores na Europa entre 2003 e 2004. No Brasil, o primeiro sistema robótico foi aprovado pela Anvisa em 2008 e começou a ser utilizado em hospitais privados.

Atualmente, o país conta com cerca de 160 plataformas robóticas, sendo que 43 realizam procedimentos em pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), das quais 12 são de uso exclusivo do SUS.

Comentários

Comentários