De la Cruz pode voltar ao Flamengo; Danilo tem 'dia D'

O meia De la Cruz é o jogador do Flamengo - que se recupera de lesão - que tem mais chances de estar em campo neste domingo, contra o Internacional, no Beira-Rio (RS), pelo Campeonato Brasileiro. O uruguaio não sente mais dores e já treina com o grupo no Ninho do Urubu.

O meia desfalcou o Rubro-Negro nas últimas oito partidas. O último compromisso do uruguaio foi na derrota por 1 a 0 para o Santos, em 16 de julho.

Danilo tem chances