PUC-SP investiga desenho de suástica em sala de aula

A PUC- SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) investiga o desenho de uma suástica deixado numa lousa do campus Monte Alegre, na zona oeste da capital paulista.

O símbolo nazista foi encontrado na tarde desta quinta-feira (14), ao lado de uma mensagem contra o presidente Lula (PT) e o acrônimo "SS", utilizado para identificar a Schutzstaffel - organização paramilitar nazista ligada a Adolf Hitler e uma das principais responsáveis pelo Holocausto.

A universidade disse que instaurou um procedimento para apurar o caso.