Após 3º caso de hérnia, DM alerta: 'Aparecerá cada vez mais'

O Corinthians vive uma sequência de diagnósticos de hérnia inguinal no elenco profissional. Depois das cirurgias do zagueiro Gustavo Henrique e do lateral Hugo, o atacante Yuri Alberto foi o terceiro jogador do clube a passar pelo procedimento nesta temporada.

O chefe do departamento médico (DM) do clube, Dr. André Jorge, explicou que a lesão é cada vez mais identificada no futebol, tanto por causa do avanço nos exames quanto pela relação com outros problemas crônicos e comuns no esporte.

"Primeiramente, a hérnia do atleta é um diagnóstico extremamente comum mesmo. Hoje, com a melhora do diagnóstico, a melhora da definição de imagem e até de diagnóstico mesmo dos exames, a gente conseguiu entender que muitas lesões, até crônicas do atleta, como pubalgia, lesão de adutor, tendinites de adutor, nessa região da bacia, estão muito interligadas com a hérnia inguinal", disse o médico.