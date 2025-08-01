1% mais rico do Brasil contribui 7 vezes mais com crise climática

O consumo de alimentos, energia e transporte do 1% mais rico do Brasil -aqueles com renda média mensal de R$ 20 mil ou superior- emite sete vezes mais GEE (gases do efeito estufa) que o dos 10% mais pobres, cuja renda não chega a R$ 200, segundo estudo publicado nesta quinta-feira (14).

A nota de política econômica do Made (Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades), instituto da USP, mostra que o país segue a tendência global segunda a qual os mais ricos apresentam uma maior pegada de carbono, cálculo de quanto o consumo de cada pessoa gera em emissão de GEE.

Os GEE são os gases responsáveis pelo aquecimento global e, consequentemente, pela mudança climática. Os principais são carbono, metano e óxido nitroso.