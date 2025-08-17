Consumo abusivo de álcool entre mulheres dobra em 17 anos

O consumo abusivo de bebidas alcoólicas entre mulheres brasileiras praticamente dobrou entre 2006 e 2023, passando de 7,7% para 15,2%. É o que aponta um estudo realizado por pesquisadores da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia.

Esse aumento, porém, não foi observado entre os homens, que registraram um consumo mais elevado, mas um crescimento tímido no período analisado, de 24,8% para 27,3%.

A diferença entre os gêneros sugere mudanças significativas no padrão de consumo de álcool entre mulheres nos últimos anos, que pode estar relacionado ao crescimento da participação feminina no mercado de trabalho, ao marketing direcionado e à pandemia, segundo a pesquisa.