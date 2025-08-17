Após vídeo de Felca, denúncias de exploração infantil sobem 114%

Após o vídeo de quase 50 minutos do youtuber Felca ir ao ar, na última quinta-feira, (veja em https://www.youtube.com/watch?v=FpsCzFGL1LE&t=29s&ab_channel=Felca), a ONG Safernet registrou um aumento de 114% de denúncias de imagens de abuso sexual infantil.

O órgão que atua na defesa dos direitos humanos na internet comparou o número de registros no sistema de denúncias do dia 6 de agosto até esta terça-feira (12) com o mesmo período de 2024. Ao todo, foram registrados 1.651 casos. No mesmo período do ano passado, foram 770 queixas.

No vídeo chamado "Adultização", que já registra mais de 34 milhões de visualizações e inspirou mais de 30 projetos de lei na Câmara dos Deputados, Felca denuncia como criadores de conteúdo ganham dinheiro explorando vídeos nas redes sociais com conteúdos de teor sexual envolvendo crianças e adolescentes.