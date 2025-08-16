Até Lapônia, terra de Papai Noel, sofre com onda de calor

As atuais ondas de calor na Europa não poupam nem a Lapônia, no norte da Finlândia, autoproclamada terra de Papai Noel. Duas localidades na região registraram em julho 26 dias consecutivos de temperaturas acima dos 25°C, um recorde; contabilizada toda a Finlândia, foram 22 dias acima dos 30°C, outro fato inédito. Excepcionalidades intensificadas pela crise climática proveniente da atividade humana, diz pesquisa divulgada nesta quarta-feira (13).

Análise do WWA (World Weather Attribution), painel de cientistas que investiga a responsabilidade da mudança do clima em eventos extremos, mostra que a canícula observada na segunda quinzena do mês passado na Fino-Escandinávia, região geográfica que abrange Noruega, Suécia e Finlândia, foi incrementada em 2°C pelo aquecimento global.

"Evento semelhante seria estatisticamente impossível na era pré-industrial", afirma Clair Barnes, pesquisadora de Política Ambiental do Imperial College, de Londres.