Lula sanciona lei que proíbe testes em animais para cosméticos

Para aprovação do projeto, o Ministério do Meio Ambiente fez a interlocução com entidades da sociedade civil de direitos animais e foi responsável por encaminhar às autoridades o abaixo-assinado com 1,68 milhão de assinaturas, reunidas na plataforma Change.org, em apoio à proposta.

"Geralmente a nossa visão egocêntrica e etnocêntrica em muitos aspectos, ela não considera as outras formas de vida e as outras formas de existência", disse a ministra Marina Silva. "E de forma muito narcisista a gente usa as outras vidas sem se preocupar com o sofrimento, sem se preocupar com o seu bem-estar, sem ter uma visão de cuidado com ela."

De autoria do ex-deputado Ricardo Izar, a pauta já havia sido debatida pela Câmara dos Deputados em 2014. Em 2022, o projeto foi aprovado pelo Senado na forma do substitutivo do senador Alessandro Vieira (MDB-SE).