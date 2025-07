Provão Paulista 2025 inclui estudantes da EJA

Ao todo, mais de 15 mil vagas estarão disponíveis no processo seletivo deste ano. De acordo com o edital, as vagas serão distribuídas entre os grupos A, B e C e também reservadas para estudantes pretos, pardos e indígenas.

Para se inscrever na edição do exame, os candidatos do EJA, das redes públicas fora do estado de São Paulo e de institutos federais devem realizar a inscrição a partir do dia 4 até o dia 15 de agosto, no site oficial da Vunesp, que é a responsável pela prova.

Para os estudantes das redes estadual e municipais do estado de São Paulo, das Etecs e instituições ligadas à USP, Unicamp e Unesp, as inscrições são automáticas para aqueles que aderiram à prova. Além disso, os candidatos realizarão as provas na escola onde estudam.