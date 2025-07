Esquerda comemora prisão de Zambelli; PL critica Judiciário

Já entre parlamentares de esquerda, a prisão foi comemorada. As redes sociais de deputados do PT e do PSOL ficaram repletas de memes logo após a notícia. "Já Já é o Jair. Cuidado, Eduardo [Bolsonaro]. Todos os que tramaram golpe contra a democracia terão um só destino. Não tem chantagem alguma que vá mudar isso. Grande dia", publicou Lindbergh.

"Eu avisei na sua cara que você pagaria por todos os seus crimes, espanhola", escreveu André Janones (Avante-MG), que também se referiu à deputada como "pistoleira". Janones, por sua vez, está suspenso do mandato por três meses por decisão do Conselho de Ética da Câmara por causa de uma briga com Nikolas Ferreira (PL-MG).

"Grande dia, encontraram a foragida", ironizou Fernanda Melchionna (PSOL-RS). "A prisão de Carla Zambelli é uma vitória do Estado democrático de Direito", afirmou Duda Salabert (PDT-MG).