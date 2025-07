Defesa de Cid se diz traída por PGR e nega mudança de versões

A delação de Mauro Cid foi uma das partes do processo mais atacadas pelas defesas dos demais réus. O vaivém do militar na sede da PF em Brasília e o fato de Cid revelar novas informações quando os benefícios do acordo estavam sob risco geraram dúvidas até em ministros do STF sobre a validade da colaboração.

Nas alegações finais, a defesa do tenente-coronel reforçou que ele fechou a delação de forma espontânea. "O acordo [...] preencheu todos os requisitos de validade, eficácia e efetividade, e como tal, foi homologado e ratificado pelo colaborador e essa Corte", disse.

"Seria desarrazoado, para não dizer despropositado, que pudesse a Procuradoria-Geral da República -que não é contratante-, utilizar-se da colaboração como base acusatória e ao mesmo tempo, punir o colaborador por efetivamente ter colaborado", acrescentam os advogados.