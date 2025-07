Mulheres relatam deformações faciais após procedimentos estéticos

Ao menos 24 pacientes relataram algum problema físico ou impacto psicológico após realizar procedimentos, compartilhando seus relatos em um grupo de WhatsApp chamado "Suelem acabou com a nossa alegria", criado por Giezica.

"Em pouco tempo nossa vida mudou e tem nome essa mudança. Acabou com nossas esperanças de um retoque no corpo, acabou com a alegria de muitas", disse Giezica em uma publicação.

Em nota, o Conselho Regional de Biomedicina da 5ª Região, que representa profissionais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, afirmou que Suelem não possui registro profissional.