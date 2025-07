Defesa de Carla Zambelli tenta evitar processo de extradição

"A iniciativa reforça a sua inequívoca disposição em colaborar com as autoridades e desmistifica qualquer alegação de que estaria foragida", diz o advogado, em nota. "A apresentação da deputada comprova a inexistência da necessidade de um processo de extradição, uma vez que ela sempre esteve à disposição para os esclarecimentos necessários", prosseguiu Pagnozzi.

Apesar de o advogado dizer que foi Zambelli quem se entregou, a deputada foi detida em uma ação da Polícia Federal brasileira em parceria com policiais italianos. A prisão ocorreu no apartamento onde ela vive desde que chegou ao país.

As afirmações de Pagnozzi reforçam que o objetivo da defesa é fazer com que Zambelli responda criminalmente na Itália.

A determinação de extradição partiu do ministro Alexandre de Moraes, que ordenou naquele mês a prisão definitiva de Zambelli, em regime fechado, além da perda do mandato de parlamentar. No documento, ele se comprometeu a não submeter a parlamentar a condições degradantes no país.

Presa na Itália